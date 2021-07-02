Bursaspor çalışmalarını sıcak havada sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da futbolcular sıcak havadan etkilendi.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da futbolcular sıcak havadan etkilendi. Teknik Direktör Mustafa Er'in gösterilen performanstan mutlu kaldığı gözlendi.

Sezon başı hazırlıklarının ilk etabını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor, sabah saatlerinde günün ilk idmanını yaptı. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretinde sıcak havada gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman kuvvet çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde ise topu koruma oyunu oynadı. Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış, Hasan Basri Ünal ve Tuğbey Akgün'ün tedavilerine devam edilirken, hafif ağrıları bulunan Vefa Temel ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Bursaspor akşam saatlerinde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı