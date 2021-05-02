Bursaspor Başkanı Erkan Kamat'tan İsmail Çokçalış'a ziyaret
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Bursaspor Başkanı Erkan Kamat'tan İsmail Çokçalış'a ziyaret

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat'tan İsmail Çokçalış'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'un Altay'la oynadığı maçta sakatlanarak çapraz bağları kopan ve geçtiğimiz günlerde ameliyat olan İsmail Çokçalış'ı, Başkan Erkan Kamat ziyaret etti.

Bursaspor'un Altay'la oynadığı maçta sakatlanarak çapraz bağları kopan ve geçtiğimiz günlerde ameliyat olan İsmail Çokçalış'ı, Başkan Erkan Kamat ziyaret etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da sakatlığı sebebiyle ameliyat olan İsmail Çokçalış'a, Başkan Erkan Kamat geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yeşil-beyazlı kulüpten konu ile alakalı yapılan açıklama şu şekilde: "Başkanımız Erkan Kamat, Futbol Şube Sorumlumuz Şenol Tosun, Yönetim Kurulu Üyemiz Coşkun Yavuz ve Sportif Direktörümüz Adil Cenkçiler ile birlikte Altay maçında geçirdiği sakatlık sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından ön çapraz bağ reconstrüksiyonu ameliyatı olan genç futbolcumuz İsmail Çokçalış'ı ziyaret etti. Başkanımız Erkan Kamat, ameliyat sonrası planlanan tedavi süreci ve futbolcumuz İsmail Çokçalış'ın sağlık durumu hakkında bilgiler aldı ve genç futbolcumuz İsmail Çokçalış'ın en kısa sürede sahalara döneceğine inandığını belirtti." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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