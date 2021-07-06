Bursaspor'a İYİ Parti'den 100 kombine sözü

Bursaspor'un yeni yönetimi İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nu ziyaret etti.

Bursaspor'un yeni yönetimi İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nu ziyaret etti. Türkoğlu, "Bursasporumuzun süper lig yolculuğunda İYİ Parti Bursa İl Teşkilatı olarak 100 adet kombineyle destek oluyoruz ve her zaman da kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bursaspor'un yeni yönetim kurulu, önemli noktalara ziyaretlerini sürdürüyor. Yeşil-beyazlı yönetim bugün de İYİ Parti'yi ziyaret etti. İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Bursaspor Kulübü'ne 100 adet kombineyle destek olduklarını söyledi. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Başkanımız Hayrettin Gülgüler ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz Osman Uçar, Serhat Akgün ve Tamer İşler, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nu ziyaret etti. İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu yaptığı konuşmada; 'Bursasporumuzun süper lig yolculuğunda İYİ Parti Bursa İl Teşkilatıolarak 100 adet kombineyle destek oluyoruz ve her zaman da kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğiz.'ifadelerini kullandı. Başkanımız Hayrettin Gülgüler de destekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, teşekkürlerini iletti. Ziyaretin sonunda Başkanımız Hayrettin Gülgüler, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'na isminin yazılı olduğu formamızı hediye etti." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı