4 golle Bursaspor'a turu getiren Batuhan Kör: Hedefim önce milli takım sonra da Avrupa
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4 golle Bursaspor'a turu getiren Batuhan Kör: Hedefim önce milli takım sonra da Avrupa

16.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:41

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'ye attığı 4 golle Bursaspor'a turu getiren ve bir anda dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Batuhan Kör, tur atladıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Türk futbolunun yeni golcüsü, hedefinin önce milli takımda sonra da Avrupa'da forma giymek olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda Bursaspor, İzmir'de Göztepe'yi uzatmalara giden karşılaşmada 5-4 yenerek adını bir üst tura yazdırırken, takımına 4 golle turu getiren Batuhan Kör performansıyla yıldızlaştı. Mücadele sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan 19 yaşındaki futbolcu, "Bugün (dün) 4 gol atacağımı hiç hayal etmemiştim" dedi.

Bir üst tura çıktıkları için mutlu olduklarını belirten Batuhan, "Öncelikle kendi performansımdan ziyade, takım olarak mücadelemiz çok iyiydi. Takım olarak elimizden geleni yaptık. Bir üst tura çıktığımız için çok mutluyuz. Bursaspor'un hedefi her zaman kazanmaktır. Bu hedefe de ulaştığımız için çok mutluyum" diye konuştu.

"ÖNCE MİLLİ TAKIM, SONRA AVRUPA"

Bursaspor'un genç yıldızı ayrıca, 5-4 galip geldikleri maçta 4 gole imza atacağını hayal bile etmediğini söyledi.

Batuhan son olarak, hedefinde milli takım forması giymek olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle Bursaspor formasıyla bu kulübe her şeyimi vermek istiyorum. Daha sonra da milli takımda oynamak ve Avrupa'da kulübümü temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

4 golle Bursaspor'a turu getiren Batuhan Kör: Hedefim önce milli takım sonra da Avrupa
4 golle Bursaspor'a turu getiren Batuhan Kör: Hedefim önce milli takım sonra da Avrupa
4 golle Bursaspor'a turu getiren Batuhan Kör: Hedefim önce milli takım sonra da Avrupa
4 golle Bursaspor'a turu getiren Batuhan Kör: Hedefim önce milli takım sonra da Avrupa
4 golle Bursaspor'a turu getiren Batuhan Kör: Hedefim önce milli takım sonra da Avrupa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

Haber Yorumları (4)
BURSA: bu iki takımın maçlarını izlerken zevk alıyorum daha tüyü bile çıkmamış gençler maşallah çatır çatır top oynuyorlar abilerine ders veriyorlar
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HASANN: Helal olsun Bursaspora türk futbaluna örnek olacaktır inşallah
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SİNAN: Fiziğini güçlendirirse çok iyi yerlere gelir inşallah.
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