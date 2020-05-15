Bursaspor 1-1 AS Roma Maç Özeti 2013-2014 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren yeşil-beyazlılar, kamptaki 6. hazırlık maçında İtalyan ekibi AS Roma ile karşılaştı. Karşılaşmanın 54. dakikasında genç oyuncu Enes Ünal'ın ortasında Sestak, kafa vuruşu ile takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmanın 60. dakikasında Penaltı atışını kullanan Osvaldo, topu ağlarla buluşturdu. Karşılaşma 1-1'lik skor ile tamamlandı.

2013-2014 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren yeşil-beyazlılar, kamptaki 6. hazırlık maçında İtalyan ekibi AS Roma ile karşılaştı. Karşılaşmanın 54. dakikasında genç oyuncu Enes Ünal'ın ortasında Sestak, kafa vuruşu ile takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmanın 60. dakikasında Penaltı atışını kullanan Osvaldo, topu ağlarla buluşturdu. Karşılaşma 1-1'lik skor ile tamamlandı. Kaynak: Dugout