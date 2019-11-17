Bursa’nın tanıtımı Londra ve Selanik’te yapıldı

17.11.2019 01:38 | Son Güncelleme: 17.11.2019 01:38

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği yetkilileri, Londra ve Selanik'te düzenlenen uluslararası turizm fuarlarına katılarak, şehrin tanıtımına katkıda bulundu.