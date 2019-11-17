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Bursa’nın tanıtımı Londra ve Selanik’te yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği yetkilileri, Londra ve Selanik'te düzenlenen uluslararası turizm fuarlarına katılarak, şehrin tanıtımına katkıda bulundu.

17.11.2019 01:38 | Son Güncelleme: 17.11.2019 01:38
Bursa’nın tanıtımı Londra ve Selanik’te yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği yetkilileri, Londra ve Selanik'te düzenlenen uluslararası turizm fuarlarına katılarak, şehrin tanıtımına katkıda bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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