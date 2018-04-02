Bursa İş Dünyası Btso ile İhracatını Artırıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Ekonomi Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen ve 36 ülkeden 360'a yakın iş dünyası temsilcisinin katıldığı alım heyeti programında 3 bine yakın iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Merinos AKKM'de gerçekleştirilen alım heyeti organizasyonunda 72 Bursalı firma yeni kreasyonlarını görücüye çıkardı. Organizasyona 36 ülkeden 360 iş insanı katıldı. Rusya, Ukrayna, İran ve Kuzey Afrika ülkelerinden yoğun katılımın olduğu alım heyeti programına Polonya, Litvanya, Meksika, Gana, Kanada, Güney Afrika, ABD, İngiltere, Gürcistan, Hollanda, İran, Sırbistan, Yunanistan, Fransa, Romanya, Fas, Cezayir, BAE, Kırgızistan ve Türkmenistan gibi ülkelerden de ziyaretçi geldi.

Alım heyeti organizasyonu boyunca Bursalı firmalarla yabancı iş insanları arasında önemli ikili iş görüşmelerine imza atıldı. 2 gün boyunca Bursalı firmalar, yabancı alıcılarla 3 bine yakın iş görüşmesi gerçekleştirirken, bu görüşmelerin yüzde 40'a yakını ise olumlu sonuçlandı. Organizasyonda ayrıca 120'ye yakın siparişin verilmiş olması, sektörün ihracatına direkt katkı sağladı.

Organizasyona özel davetli olarak katılan Gana Devlet Başkanı Danışmanı Angela Asante, tekstil tasarımcısı ekibiyle firmaların ürünlerini yakından inceledi. Bursa'nın ve Türkiye'nin tekstilde bir marka olduğunu yakından gördüklerini ifade eden Asante, "İlk defa Bursa'ya geliyorum. Bursa'da güzel bir potansiyel var. Sektör oldukça güçlü. Gana'da Bursa ürünlerini görmek istiyoruz. Bursa'nın ürünlerini ve potansiyelini Gana'da anlatacağım" dedi.

Beyaz Rusya'dan'dan gelen Aleaksandır Vıaliuha ise Bursa'ya ikinci kez geldiğini belirterek, organizasyondan oldukça memnun kaldıklarını vurguladı. Bursalı firmalarla iş bağlantıları kurduklarını ve siparişler verdiklerini söyleyen Vıaliuha, "Organizasyon çok kaliteliydi. Hiçbir eksik yoktu. Bursa ile işbirliğimizi bundan sonra da artırarak devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA