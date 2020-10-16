Bursa'da dev kabak görenleri şaşırtıyor
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Bursa'da dev kabak görenleri şaşırtıyor

16.10.2020 10:39 | Son Güncelleme: 16.10.2020 10:56

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Güvem Mahallesi'nde yetiştirilen dev kabak görenleri şaşırtıyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Güvem Mahallesi'nde yetiştirilen dev kabak görenleri şaşırtıyor.

Güvem Mahallesi'nde Ramazan Şen tarafından üretilen kabak, normal boyutlarının çok üzerinde. 4 kilo 290 gram ağırlığında, 1 metre 38 santimetre uzunluğunda olan kabak, Mustafakemalpaşa'da Orhan Yıldız tarafından işletilen Yıldız Çiftliği'nde satışa çıkarıldı. İşletmeye uğrayan herkesin dikkatini çeken ve dakikalarca incelediği kabak, şu ana kadar alıcı bulmadığı gibi herkesin de dikkatini çekiyor. - BURSA

Bursa'da dev kabak görenleri şaşırtıyor
Bursa'da dev kabak görenleri şaşırtıyor
Bursa'da dev kabak görenleri şaşırtıyor
Bursa'da dev kabak görenleri şaşırtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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