Bursa’da büyük elektrik kesintisi

Bursa'da saat 12: 45 civarında yaşanan elektrik kesintisi hayatı durdurdu. TEİAŞ'a ait trafo merkezinde meydana gelen arıza nedeniyle kentin büyük kısmında elektrikler kesildi. UEDAŞ'tan yapılan açıklamada arızanın giderildiği, kısa sürede tüm bölgeye elektrik verileceği kaydedildi.