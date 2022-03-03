Bursa'da başarılı iş kadınlarına ödül verildi

BURSA (AA) - Bursa'da başarılarıyla örnek olan iş kadınlarına ödül verildi.

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneğince (BUİKAD) kentteki bir otelde düzenlenen "13. BUİKAD Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri" töreninde konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, kadınların son dönemde her alanda daha etkin bir rol üstlendiğini vurguladı.

Gözgeç, kadınların iş gücüne katılımının yüzde 31'i geçtiğini belirterek, eğitim düzeyi arttıkça kadının ekonomideki payının daha da arttığını söyledi.

Kadınların hayatın her alanında aktif olarak yer alması için adeta reform niteliğinde adımlar attıklarını dile getiren Gözgeç, şöyle konuştu:

"Bakanlıklarımızın hibe destekleriyle kadınların hayatları değişiyor. Özellikle kadın kooperatiflerine yönelik hibe destekleri onların hayatlarında önemli değişiklikler yapıyor. Bursa'da kadın kooperatifi sayısı her geçen gün artıyor. Kadını dışlayan bir toplum, gücünün potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir. Biz bu potansiyelin farkındayız. Bugün burada başarılı kadınların başarı hikayelerine şahitlik etmenin mutluluğunu yaşıyorum."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de medeniyet ve tarih şehri Bursa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Şahin, kadınların örgütlenmesinin önemine dikkati çekerek, "Bilgi ekonomisini hep birlikte inşa edelim. Artık yeni dünya düzeninde kalkınma ve demokrasi yerelde başlıyor. Kadınlar karar alma mekanizmasında söz sahibi oldukça çift kanatlı uçmaya ve hep birlikte dünyanın 10. büyük ekonomisi olma hedefine hızla ilerliyoruz. Kadın meselesi bir duygusal meselesi değil, kalkınma projesidir." diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da ödüle layık görülen iş kadınlarını tebrik etti.

Kadınların iş alanındaki gücünün her geçen arttığına işaret eden Aktaş, "Gerek bürokraside gerekse kamuda çok başarılı iş kadınlarımız var. Bunun daha da gelişmesi adına belediye olarak elimizden geleni yapmaya hazırız." dedi.

"Kadın girişimcinin merkezde olduğu modelle kalkınma süreci devam edecek"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay da geleneksel hale gelen ödül törenine katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğini vurgulayan Burkay, şunları kaydetti:

"Son dönemde dünyada özellikle ekonomik anlamda ciddi bir paradigma değişikliği yaşanıyor. Kadınlarımız, paradigma değişikliğinde merkezi konumlarını devam ettirecek. Kadının ekonomideki gücü aynı zamanda bir ülkenin sürdürülebilir kalkınmasında da olmazsa olmazın başında geliyor. 84 milyon nüfusu olan ülkemizde 21 milyon kadın ekonomiye dahil olmayarak evinde oturuyor. Özellikle tarım toplumundan sanayiye geçişte şehirleşmenin artmasıyla kalkınma modellerinin başında kente gelen nüfusun ekonomiye katılımı kalkınmanın en önemli sürücü gücü oldu. Kadının ekonomideki gücünü artıracak birçok projeyi hep beraber yürütmemiz gereken bir süreci yaşıyoruz. Özellikle kadın girişimcinin merkezde olduğu kalkınma modeliyle inşallah ülkemiz kalkınma sürecini devam ettirecektir. Her projesinde BUİKAD'a destek verdik, bundan sonra da desteğe devam edeceğiz."

BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu da kadınların hayatın her alanında daha fazla yer alması için çalıştıklarını vurguladı.

Eroğlu, başarılı iş kadınlarını 12 yıldır 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ödüllendirdiklerini belirterek, "2016 yılında ulusala açılan ödül töreninde iş yaşamının her alanında hizmet ve eserleriyle önemli katkılarda bulunmuş ve ilham veren kadınlar, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışan, kadına değer veren şirketler ödüllendirilmektedir. Amacımız ödül alan kişi ve kuruluşların başarılarının vurgulanması, motive edilmesinin yanı sıra bu alanda farkındalık yaratarak örnek olmalarını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Başarılı kadınlar ödüllendirildi

Konuşmaların ardından Türkiye genelindeki başarılı iş kadınlarına ödül verildi. Ulusal kategoride "Yılın Başarılı İş Kadını" Sevginar Baştekin seçilirken, "Yılın Fark Yaratan Kadını Ödülü" Ebru Baybara Demir'in oldu.

Yerel kategoride "Yılın Başarılı Kadın Yöneticisi" Ülkü Özcan olurken, "Yılın Kadını Destekleyen Şirketi Ödülü" ise Rollmech firmasına verildi. Bursa'da "Yılın Başarılı Kadın Girişimcisi Ödülü" Nurşen Sanver'e, "Bursa'nın Başarılı İş Kadını Ödülü" Sevda Keskin Gülmez'e takdim edildi.

Gecede, "BUİKAD Özel Ödülü"ne ise Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) projesiyle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (Bursa LÖDER) Yönetim Kurulu Başkanı Adalet Meral Güneş layık görüldü.

Etkinlikte sponsor firmaların temsilcilerine de plaket verildi.

Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ile çok sayıda davetli katıldı.