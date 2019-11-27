Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kübalı voleybolcu Marshall'ı transfer etti

27.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:20

Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kübalı pasör çaprazı ve smaçör Leonel Marshall'ı kadrosuna kattı.

Bursa'da özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçen sporcu, daha sonra kendisini yeşil-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'ndeki imza töreninde konuşan başantrenör Fazıl Demirci, çok önemli bir profesyoneli kadrolarına dahil ettiklerini belirtti.

Takımdaki genç oyuncuların, 40 yaşındaki smaçörden çok şey öğreneceğini vurgulayan Demirci, "Takımımıza büyük katkı sağlayacak. Eksik olan bölgelerimizi Marshall ile dolduracağız. Geçmişte tanıdığım, beraber çalıştığım karakterli ve güçlü bir oyuncu. Takımımda bulunduğundan dolayı çok memnunum." ifadelerini kullandı.



Leonel Marshall da önemli bir potansiyele sahip Bursa Büyükşehir Belediyespor için elinden geleni yapacağını aktardı.

Marshall, "Bursa'da olmaktan dolayı iyi hissediyorum. Burada birçok kişiyi tanıyorum. Efeler Ligi için ciddi bir ekibiz. Takım arkadaşlarıma ve takımın hedeflerinde yardımcı olmak için buradayım. Bursalı sporseverler bizi izlemeye gelsinler, onlara her zaman ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

İmza töreninde, kulüp yöneticileri Murat Mestan ve Ömer Cihat Bay hazır bulundu.

Türkiye'de daha önce Fenerbahçe, Arkas ve Galatasaray formalarını giyen 1,99 metre boyundaki Marshall, ülkesinin milli formasıyla 200'den fazla maça çıktı. Kübalı sporcu İtalya'da 4, Türkiye'de 3 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 CEV Kupası kazandı.

Kaynak: AA