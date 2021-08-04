Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın başına Aydın Uğuz getirildi
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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın başına Aydın Uğuz getirildi

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın başına Aydın Uğuz getirildi
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

2020-2021 sezonunda Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına başladı.

2020-2021 sezonunda Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına başladı. 2021-2022 sezonunda Bursa'ya 15 yıl sonra Kadınlar Basketbol Süper Ligi heyecanı yaşatmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyespor Kulübü, bu doğrultuda takımın başantrenörlüğüne Aydın Uğuz'u getirdi.

1965 doğumlu deneyimli antrenör, Fethiye Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri Dergah Mansur Alkan, Elif Akçay ve Erol Akbaş'ın da yer aldığı törenle sözleşme imzaladı. Başantrenör Aydın Uğuz'un idaresinde iyi bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini söyleyen Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, "15 yıl sonra Bursa'ya Kadınlar Basketbolda Süper Lig heyecanı yaşatacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Oluşturacağımız kadroyla da Bursa'ya yakışan bir mücadele sergilemeyi amaçlıyoruz. Anlaşma iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.Daha önce Fenerbahçe, Ülkerspor, Erdemirspor, BGD, Girnespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Botaşspor, Ordu Aşı Koleji ve Karşıyaka Çarşı Koleji'nde görev yapan 1965 doğumlu Aydın Uğuz da Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde iyi bir sezon geçirmeyi amaçladıklarını ifade etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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