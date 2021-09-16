Bursa BBSK, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı mağlup etti - Haberler Spor
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Bursa BBSK, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı mağlup etti

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor
Bursa BBSK, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı mağlup etti

2021-2022 voleybol sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi hazırlıklarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor tarafından düzenlenen ve Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın yanı sıra Fenerbahçe HDI Sigorta ve Arkasspor'un yer aldığı 3'lü voleybol turnuvası başladı.

2021-2022 voleybol sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi hazırlıklarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor tarafından düzenlenen ve Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın yanı sıra Fenerbahçe HDI Sigorta ve Arkasspor'un yer aldığı 3'lü voleybol turnuvası başladı.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

İlk seti Fenerbahçe HDI Sigorta karşısında 25-21 kaybeden Bursa BBSK, ikinci sette daha etkili oldu. Rakibine sağladığı 25-17'lik üstünlükle setlere denge getiren Bursa temsilcisi, üçüncü seti de 25-20'lik üstünlükle tamamladı. Dördüncü setten de 25-22 üstün ayrılan Bursa BBSK, sarı lacivertliler karşısında 3-1'lik galibiyeti elde etti.

Karşılaşma sonrasında Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Fuat Alpaslan ve Yunus Emre Gelen, turnuvaya katılımlarından dolayı Fenerbahçe HDI Sigorta Takım Menajeri Dariusz Stanicki'ye plaket takdim etti.

Turnuvada yarın saat 14.00'te Arkasspor-Fenerbahçe HDI Sigorta karşılaşması oynanacak.


- Bursa
Bursa BBSK, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı mağlup etti

Bursa BBSK, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı mağlup etti

Bursa BBSK, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı mağlup etti

Bursa BBSK, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı mağlup etti

Bursa BBSK, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı mağlup etti

Bursa BBSK, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı mağlup etti

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Spor Haberleri
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