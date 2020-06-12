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Burkay: "Yeni normalde en büyük potansiyel bilişim sektöründe"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD) üyeleriyle online istişare toplantısında bir araya geldi.

Burkay:
12.06.2020 11:56 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:00

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD) üyeleriyle online istişare toplantısında bir araya geldi. Başkan Burkay, "Yeni normalde en büyük potansiyel bilişim sektöründe. BİSİAD ile ortaklaşa yapacağımız çalışmalarla Bursa'da sektörün gücünü daha da artırmayı hedefliyoruz" dedi.

BTSO Başkanı Burkay, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, bilişim ve yazılım sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde küresel ticaretin en stratejik unsurları haline geldiğini söyledi. ibrahim Burkay, imalat sanayinin gelişiminin hızlandırılması ve katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünlerin üretim ve ihracat içerisindeki payının artırılması amacıyla bilişim sektöründeki potansiyelden daha fazla yararlanmak istediklerini belirtti. İbrahim Burkay, "Bursa'da bilişim sektöründe ciddi bir bilgi ve birikim var. Bunu endüstriyle buluşturarak çok daha yüksek katma değerli ürünleri ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz. Bunun için BİSİAD'ın yapmış olduğu çalışmalar var. BTSO olarak biz de bu projelere destek oluyoruz. Üniversitelerimizde, ULUTEK'te ciddi çalışmalarımız var. Ticaret Bakanlığımızla birlikte sektörde HİSER Projemizi hayata geçirdik" dedi.

Şirketlerin yerli yazılım gücüne sahip olmasının önemine değinen Başkan Burkay, bu alanda farkındalık oluşturulması gerektiğine dikkati çekti. Yazılımın olmadığı bütün sektörleri aklı olmayan bir bedene benzeten Başkan Burkay, "Ülke olarak dışardan aldığımız akılla değil kendi aklıyla hareket eden bir sektör yapısı oluşturmamız lazım. Bu konuda daha fazla zaman kaybetmeden uluslararası yazılımlara alternatif yerli ve milli çözümler üretmeliyiz. Aksi takdirde bize dayatılan platformları kullanmak durumunda kalacağız." diye konuştu.

"Dijital fuarlar geliştirmeliyiz"

Salgın döneminde hem ulusal hem de uluslararası tüm etkinliklerin iptal olduğunu söyleyen Başkan Burkay şöyle devam etti: "Fuarlar, ikili iş görüşmeleri, ticaret heyetleri fiziki anlamda askıya alındı. Bunların tamamı dijitalde düzenlenecek. İnsanlar görmeden, dokunmadan ticaret yapmaz anlayışı artık tamamen değişti. E-ticaretin son dönemdeki büyüme hızında bu çok net görülüyor. Pek çok firma 10 yıl sonrası için hedeflediği büyümeyi neredeyse 3 ayda gerçekleştirdi. Bu platformları geliştirmemiz lazım. Dijital fuar, sanal showroom ihtiyacımız var. Ülke olarak bizim bu çözümleri üretmemiz gerekiyor." - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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