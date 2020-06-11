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Burhaniyeli zeytinciler ilaçlama bekliyor

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, çiftçiler zeytin sineği ilaçlamasının yapılmasını istedi.

Burhaniyeli zeytinciler ilaçlama bekliyor
11.06.2020 15:26 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:30

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, çiftçiler zeytin sineği ilaçlamasının yapılmasını istedi. İki yıldır ilaçlamanın yapılmadığını anlatan Burhaniyeli zeytin üreticisi Kenan Çoban, Balıkesir eski Büyükşehir Belediye Başkanlarından Edip Uğur'un başlattığı ilaçlamanın devam ettirilmesini istedi.

Edremit yöresinde geçtiğimiz haftalarda düşen yağmurlar zeytinde bol ürün umudunu arttırırken, ilaçlama için gözler Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a çevrildi. Edip Uğur'un başlattığı geleneğin devam ettirilmesini isteyen Kenan Çoban, geçtiğimiz yıl ilaçlama yapılmamasının büyük zararını gördüklerini söyledi. Körfezdeki üreticilerin zeytin sineği ilaçlaması beklediğini anlatan Çoban, " Geçtiğimiz yıl ilaçlama yapılmaması sonucu yemeklik yağ az çıktı. Bu gün dizyemlik yağın litresi 21 liraya kadar çıkarken, rafinajlık yağların litresi 10 liraya geçmemektedir. Onun için geçtiğimiz yıl ilaçlama yapılmamasının büyük zararını gördük. Bu yüzden bankalara olan borçlarımızı ödemekte zorlanıyoruz. Büyükşehir ilaçlamayı yaparsa Körfez çiftçisine büyük iyilik etmiş olur. Aynı zamanda, ilaçlamanın yapılması halinde tüketicide daha kaliteli zeytinyağı yer. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan zeytin sineği mücadelesini bekliyoruz. Ziraat Bankasından da çiftçi borçlarının ertelenmesini bekliyoruz " dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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