Burgan Bank'tan ‘Enflasyona Endeksli Mevduat Hesabı’
Burgan Bank, müşterilerinin birikimlerini enflasyon karşısında uzun vadeli değerlendirip faiz getirisi sağlayan "Enflasyona Endeksli Mevduat Hesabı" sunuyor.
Burgan Bank, müşterilerinin birikimlerini enflasyon karşısında uzun vadeli değerlendirip faiz getirisi sağlayan "Enflasyona Endeksli Mevduat Hesabı" sunuyor.
Kaynak: Dunya.com
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