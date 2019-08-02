Burgan Bank'tan ‘Enflasyona Endeksli Mevduat Hesabı’

Burgan Bank, müşterilerinin birikimlerini enflasyon karşısında uzun vadeli değerlendirip faiz getirisi sağlayan "Enflasyona Endeksli Mevduat Hesabı" sunuyor.

2.08.2019 14:36
Burgan Bank'tan ‘Enflasyona Endeksli Mevduat Hesabı’

Burgan Bank, müşterilerinin birikimlerini enflasyon karşısında uzun vadeli değerlendirip faiz getirisi sağlayan "Enflasyona Endeksli Mevduat Hesabı" sunuyor.

Kaynak: Dunya.com

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