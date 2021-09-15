Burak Yılmaz, yine ifade vermedi! Berkay ve Arda Turan davası kilitlendi - Haberler Spor
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Burak Yılmaz, yine ifade vermedi! Berkay ve Arda Turan davası kilitlendi

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Galatasaray kaptanlarından Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin'le olan davasında tanıklardan futbolcu Burak Yılmaz, yine ifade vermedi. Dava tıkandı. Burak'ın 5 aydır mahkemeye ifade vermesi bekleniyor.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmaya Arda Turan, Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin katılmadı. Taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak hakim, daha önce tanık olarak çağrılan Milli futbolcu Burak Yılmaz'a çıkarılan tebligatın geri döndüğünü tutanağa yazdırdı.

"MAÇA GELİNCE İFADE VERECEK"

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre; Milli futbolcu Burak Yılmaz, Arda Turan ve Berkay Şahin davasında yine ifade vermedi. 5 aydır ifade vermeyen Burak sebebiyle dava tıkandı. Burak, Milli maç için Türkiye'ye gelirse ifade vereceğini Arda Turan'ın avukatı aracılığıyla bildirdi.

TACİZ İDDİALARINI REDDETTİ

Arda Turan, geçtiğimiz günlerde katıldığı YouTube programında taciz iddialarını reddetmişti. Turan, "Asla böyle bir şey olmadı. Kimseyi taciz etmedim. Bugüne kadar sessiz kaldım. Olayı yaşadığım arkadaşı sevmiyorum, geçmişteki olaylarından dolayı" ifadelerini kullanmıştım.

Burak Yılmaz, yine ifade vermedi! Berkay ve Arda Turan davası kilitlendi
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Haber: Burak Yılmaz, yine ifade vermedi! Berkay ve Arda Turan davası kilitlendi - Haberler Spor
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