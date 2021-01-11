Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, Ligue 1'de ilk yarının en iyi 11'ine seçildi

Ligue 1'de sezonun ilk devresi sona ererken L'Equipe, ligin ilk yarısının en iyi 11'ini belirledi. İlk 11'de Lille forması giyen Burak Yılmaz ve Zeki Çelik de yer aldı.

Ligue 1'de sezonun ilk yarısı sona erdi. Fransa'nın yüksek tirajlı gazetesi L'Equipe, ligin ilk yarısının en iyi 11'ini belirledi. İlk 11'de Lille forması giyen Burak Yılmaz ve Zeki Çelik de yer aldı.

BURAK'TAN 13 GOLE DİREKT KATKI

Burak Yılmaz bu sezon ligde çıktığı 18 maçta 9 gol atıp 4 asist yaptı ve toplamda 13 gole katkıda bulundu. Zeki Çelik ise 13 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistle oynadı.

NEYMAR VE MBAPPE YOK

Gazetenin oluşturduğu en iyi 11'de bu iki oyuncu dışında Lille'den Fonte, PSG'den Keylor Navas ile Marquinhos, Lyon'dan Mendes, Paqueta ve Kadewere, Lens'ten Kakuta, Rennes'den Truffert ve Montpellier'den Laborde yer aldı.

PSG'nin yıldız isimleri Neymar ve Kylian Mbappe'nin kadroda yer almaması dikkat çekti.