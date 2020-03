Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun Beşiktaş'ın milli futbolcusu Burak Yılmaz, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu ve koronavirüs için herkesi sakin olmaya davet etti.

Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, koronavirüs sebebiyle birçok insanın panik olduğunu ifade ederek, sakin kalmaya davet etti.

"TÜRKİYE, ŞU AN EN GÜVENLİ ÜLKE"

Türkiye'nin en güvenli ülkelerden biri olduğunu ve herkesin sakin olması gerektiğini ifade eden Burak Yılmaz, "Dünyadaki en güvenli ülkeyiz şu an. Tedbirler alınmış durumda, haddimi aşmak istemiyorum ama yabancı arkadaşlara söylüyorum hepimizin canı, evladı var. Devletimiz önlem alıyor. Allah'ın izniyle bu durumu atlatacağız. Hepimiz çekiniyoruz, korkuyoruz ama sahaya çıkıp işimizi yapmak zorundayız. Nasıl etkiler, hep beraber çıkıp göreceğiz. Biri şampiyon olacak biri galip gelecek, biri mağlup olacak. Her şey insan sağlığı için. Hepsinin tedirginliği var, paniği var biz de hafta içinde onlarlaydık konuştuk, doktorlarla konuşturduk, gerekli açıklamalar her şey yapıldı. Yabancı arkadaşlar ne yapsınlar kendi ülkelerine mi gitsinler. Hiçbir şeye karşılık konuşma yapmadım, herkes sakin olsun, kendi insanımız da sakin olsun" dedi.

ELNENY: BERABERLİK KÖTÜ SONUÇ DEĞİL

Beraberliğin kendileri açısından kötü bir skor olmadığını dile getiren Elneny, "Elhamdülillah, iyi performans gösterdim. Takım arkadaşlarımla da gurur duyuyorum. Herkes elinden geleni yaptı. Beraberlik bu performans sonrasında kötü sonuç değil. Kişisel performansımdan da memnunum, pas yüzdemin yüksek olması da memnun ediyor" dedi.

N'KOUDOU: KONSANTRASYON KAYBI NORMAL

Konsantrasyon sorunu yaşamalarının normal olduğunun altını çizen N'Koudou, "Böyle bir atmosferde oynamak çok zor, taraftarlar yok! Çok garip bir durum. Olup bitenler her şeyi etkiledi ama burada önemli olan sağlık! Bizler profesyonel olarak sahaya odaklandık ancak konsantrasyon problemleri de olabilir" dedi.

TYLER BOYD: ALIŞIK OLMADIĞIMIZ BİR DURUM

Beşiktaş forması giymenin onur olduğunu ifade eden Boyd, "Her oyuncu oynamak ister ve elinden geleni yapmak ister. Ben de takımda yer kazanabilmek için antrenmanlarda elimden geleni yapıyorum. Beşiktaş formasını giymek bir onur ve ben de bu formayı hak ederek giymek için elimden gelen her şeyi yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim" dedi.

Dünyada futbolun durduğunun altını çizen Boyd, "Pek alışık olmadığımız bir durum, dünyada futbolda durdu. Biz dünyada olan biteni yok sayarak bütün konsantrasyonumuzu maça vermeye çalıştık. Galip gelemediğimiz için üzgünüm, elimizden geleni yaptık ama kazanamadık" dedi.