Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için

Fransa' Ligi'ni attığı gol ve yaptığı asistlerle sallayan, takımı Lille'in şampiyonluk yürüyüşünde büyük rol oynayan Burak Yılmaz'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Yıldız futbolcunun bir yıl aranın ardından Süper Lig'e döneceği ve Fenerbahçe formasını giyeceği belirtildi. Burak'ın 2008'de Fenerbahçe'deki macerası bilindiği gibi kısa sürmüştü.