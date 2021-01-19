Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak
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Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

19.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:16

Lille forması altında başarılı bir sezon geçiren ve son oynanan Reims mücadelesinin kadrosunda yer almayan milli golcü Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Sezon başında Beşiktaş'tan Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sakatlığından dolayı 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Milli futbolcumuz, Fransa Ligue 1'i 20. haftasında Lille'in sahasında Reims ile oynadığı maçın kadrosunda da sakatlığı nedeniyle yer almamıştı. Yılmaz'ın takımı Lille, 20 hafta sonunda 42 puanlı PSG'nin ardından averaj ile ikinci sırada bulunuyor.

LİGİN EN GOLCÜ İSİMLERİNDEN

Sezon başından beri formda bir grafik çizen Burak Yılmaz, 9 golle, Fransa Ligue 1'i en golcü isimleri arasında yer alıyor.

Öte yandan Lille'de top koşturan bir diğer temsilcimiz Yusuf Yazıcı, korona virüsü atlattı ve Reims ile oynanan maçta ilk 11'de yer aldı.

Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak
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