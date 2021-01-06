Burak Yılmaz, Lille'de aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi
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Burak Yılmaz, Lille'de aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi

06.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:37

Burak Yılmaz Lille'de gösterdiği performansla Fransa Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor. Deneyimli futbolcu attığı gollerle takımını zirve yarışında iddialı konuma getirirken bu performansının meyvesini aldı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen A Milli yıldızımız Burak Yılmaz, performansıyla parmak ısırtıyor. Attığı gollerle takımının zirveye oynamasında büyük pay sahibi olan deneyimli santrfor, Lille takımında aralık ayının futbolcusu seçildi.

Sezon başında Beşiktaş'tan Lille'ye transfer olan Burak Yılmaz, Fransa Ligue 1'de 16 maçta 7 gol ve 4 asistlik performansıyla göz kamaştırdı.

"LILLE'DE BİR HAYALİM VAR"

Türkiye'den ayrılarak Lille'e transfer olma sürecinden bahseden Burak Yılmaz, "Luis Campos'un, 35 yaşında dahi üst düzey bir ligde oynamam gerektiğini söylemesi beni ikna etmek için yetti" ifadelerini kullanmıştı.

Fransız ekibinde bir hayali olduğunu belirten tecrübeli golcü, "Lille olarak, Ligue 1'in en iyi takımlarından biriyiz. Burada bir hayalim var ama gerçekleşmeden sizinle paylaşmayacağım. Gerçekleşirse ve bir röportaj daha yaparsak, umarım o zaman anlatırım" diye konuşmuştu.

Burak Yılmaz, Lille'de aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi
Haber Yorumları (1)
TOMMAS: ATTIĞIN GOLLERİN ŞEKLİ VE GOL OLUŞ BİÇİMİ BANA ÇOK DEĞİŞİK GELİYOR. AMA SEN HER ZAMAN KRAL OLMAYI BAŞARDIN. BURAK YUSUF ZEKİ ARTIK ARANIZA MUSTAFA KAPIYI DA KOYUN. FRANSAYA TURKLERİ GÖSTERELİM. MEVLAM BAŞARILARINIZA BAŞARI EKLEMENİZİ NASİP EYLESİN
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