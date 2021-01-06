Burak Yılmaz, Lille'de aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen A Milli yıldızımız Burak Yılmaz, performansıyla parmak ısırtıyor. Attığı gollerle takımının zirveye oynamasında büyük pay sahibi olan deneyimli santrfor, Lille takımında aralık ayının futbolcusu seçildi.

Sezon başında Beşiktaş'tan Lille'ye transfer olan Burak Yılmaz, Fransa Ligue 1'de 16 maçta 7 gol ve 4 asistlik performansıyla göz kamaştırdı.

"LILLE'DE BİR HAYALİM VAR"

Türkiye'den ayrılarak Lille'e transfer olma sürecinden bahseden Burak Yılmaz, "Luis Campos'un, 35 yaşında dahi üst düzey bir ligde oynamam gerektiğini söylemesi beni ikna etmek için yetti" ifadelerini kullanmıştı.

Fransız ekibinde bir hayali olduğunu belirten tecrübeli golcü, "Lille olarak, Ligue 1'in en iyi takımlarından biriyiz. Burada bir hayalim var ama gerçekleşmeden sizinle paylaşmayacağım. Gerçekleşirse ve bir röportaj daha yaparsak, umarım o zaman anlatırım" diye konuşmuştu.