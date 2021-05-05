Burak Yılmaz, Ligue 1'de Nisan ayının futbolcusu seçildi

Ligue 1'de lider Lille'in şampiyonluğa koşmasında en büyük pay sahiplerinden olan Burak Yılmaz, Fransa'da taraftar oylarıyla Nisan ayının futbolcusu seçildi. Geçtiğimiz ay çıktığı 4 maçta 3 gol atma başarısı gösteren milli yıldız, Aralık ayının da futbolcusu seçilmişti.

Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla bu sezon çıktığı 25 maçta 13 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımını şampiyonluğa götürüyor. Milli yıldız Nisan ayında gösterdiği başarılı performansla lige damga vurdu.

TAKIMIN EN ÇOK GOL ATANI

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün nisan ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu. 35 yaşındaki forvet, Nisan ayında oynadığı 4 maçta 3 gol atmıştı. Burak Yılmaz, Lille'de Aralık ayının da futbolcusu seçilmişti. Ligue 1'de bu sezon çıktığı 25 maçta toplam 13 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.