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Burak Yılmaz, Karadağ maçı öncesi takım arkadaşlarını uyardı: Hollanda-Norveç maçını unutun

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Burak Yılmaz, Karadağ maçı öncesi takım arkadaşlarını uyardı: Hollanda-Norveç maçını unutun

2022 Dünya Kupası Elmeleri G Grubu son maçında A Milli Takım, deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Play-off biletini büyük oranda cebine koyan Ay-Yıldızlı ekip, Hollanda-Norveç maçının sonucuna göre Katar'a direkt gitmeye de hak kazanabilir. Kritik maç öncesinde Burak Yılmaz, takımla toplantı yaptı. Kaptan takım arkadaşlarını uyarırken, "Hollanda-Norveç maçı da bizim için önemli ancak sadece kendi maçımıza odaklanmak zorundayız. Eğer biz kazanamazsak, diğer maçın da önemi kalmaz" dedi.

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası yolunda belki de en kritik maçına Karadağ karşısında çıkacak. Ay-Yıldızlı ekipte zorlu mücadele öncesinde kaptan Burak Yılmaz takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu.

"AKILLAR SADECE SAHADA OLMALI"

Takvim'in haberine göre; yıldız futbolcunun, "Hollanda- Norveç maçı da bizim için önemli ancak sadece kendi maçımıza odaklanmak zorundayız. Eğer biz kazanamazsak, diğer maçın da önemi kalmaz. Akıllar sadece sahada olmalı. 90 dakika boyunca konsantrasyonumuzu kaybetmememiz gerekiyor " ifadesini kullandığı öğrenildi.

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