Burak Yılmaz'ın veliahtından akılalmaz gol! 18'lik Enis, orta sahanın gerisinden attığı şutla hedefi 12'den vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burak Yılmaz'ın veliahtından akılalmaz gol! 18'lik Enis, orta sahanın gerisinden attığı şutla hedefi 12'den vurdu

Burak Yılmaz'ın veliahtından akılalmaz gol! 18'lik Enis, orta sahanın gerisinden attığı şutla hedefi 12'den vurdu
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Samsunspor'u eleyip play-off finalinde Altay'ın rakibi olan Altınordu'da 18 yaşındaki Enis Destan, orta sahadan attığı akılalmaz golle dikkatleri üzerine çekti. Avrupa devlerinin peşinde olduğu genç forvet, bu golüyle kendi imajı için de büyük bir adım attı. Şenol Güneş'in, Milli Takım'da koronavirüs vakalarının fazla olduğu dönemde Burak'ın yerine davet ettiği Enis, EURO 2020'de oynamaya göz kırptı.

Burak Yılmaz'ın ardından Milli Takım, bir önemli golcüye daha kavuşmak üzere. Altınordu'nun 18 yaşındaki forveti Enis, bu sezon yaptıklarının ardından orta sahadan attığı golle dikkatleri iyice üzerine çekti. Samsun kalecisinin bölgesini terk etmesinin ardından orta sahanın az gerisinden güçlü bir vuruş yapan Enis, hedefi tam 12'den vurdu.

Burak Yılmaz'ın veliahtından akılalmaz gol! 18'lik Enis, orta sahanın gerisinden attığı şutla hedefi 12'den vurdu

"TÜM GÜCÜMLE VURDUM"

Genç yetenek, attığı golü şöyle yorumladı: Samsunspor gol için yükleniyordu. Dönen topu aldım. Tüm gücümle vurdum. Gol olduğunu görünce dünyalar benim oldu.

Son Dakika: Play-off finalinde iki İzmir ekibi rakip oldu! Samsun'u eleyen Altınordu, Süper Lig'e çıkmak için Altay ile kozlarını paylaşacak
Son Dakika: Play-off finalinde iki İzmir ekibi rakip oldu! Samsun'u eleyen Altınordu, Süper Lig'e çıkmak için Altay ile kozlarını paylaşacak
Son dakika spor: TFF 1. Lig play-off finalinde Altay ile Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba günü Süper Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek.
Son dakika spor: TFF 1. Lig play-off finalinde Altay ile Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba günü Süper Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek.
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Burak Sergen Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cenk Tosun Nihat Özdemir Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Burak Yılmaz'ın veliahtından akılalmaz gol! 18'lik Enis, orta sahanın gerisinden attığı şutla hedefi 12'den vurdu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 23:48:07. #1.14#

title