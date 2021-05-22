Burak Yılmaz'ın veliahtından akılalmaz gol! 18'lik Enis, orta sahanın gerisinden attığı şutla hedefi 12'den vurdu
Samsunspor'u eleyip play-off finalinde Altay'ın rakibi olan Altınordu'da 18 yaşındaki Enis Destan, orta sahadan attığı akılalmaz golle dikkatleri üzerine çekti. Avrupa devlerinin peşinde olduğu genç forvet, bu golüyle kendi imajı için de büyük bir adım attı. Şenol Güneş'in, Milli Takım'da koronavirüs vakalarının fazla olduğu dönemde Burak'ın yerine davet ettiği Enis, EURO 2020'de oynamaya göz kırptı.
Burak Yılmaz'ın ardından Milli Takım, bir önemli golcüye daha kavuşmak üzere. Altınordu'nun 18 yaşındaki forveti Enis, bu sezon yaptıklarının ardından orta sahadan attığı golle dikkatleri iyice üzerine çekti. Samsun kalecisinin bölgesini terk etmesinin ardından orta sahanın az gerisinden güçlü bir vuruş yapan Enis, hedefi tam 12'den vurdu.
"TÜM GÜCÜMLE VURDUM"
Genç yetenek, attığı golü şöyle yorumladı: Samsunspor gol için yükleniyordu. Dönen topu aldım. Tüm gücümle vurdum. Gol olduğunu görünce dünyalar benim oldu.