Burak Yılmaz'ın veliahtından akılalmaz gol! 18'lik Enis, orta sahanın gerisinden attığı şutla hedefi 12'den vurdu

Samsunspor'u eleyip play-off finalinde Altay'ın rakibi olan Altınordu'da 18 yaşındaki Enis Destan, orta sahadan attığı akılalmaz golle dikkatleri üzerine çekti. Avrupa devlerinin peşinde olduğu genç forvet, bu golüyle kendi imajı için de büyük bir adım attı. Şenol Güneş'in, Milli Takım'da koronavirüs vakalarının fazla olduğu dönemde Burak'ın yerine davet ettiği Enis, EURO 2020'de oynamaya göz kırptı.