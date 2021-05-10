Burak Yılmaz'ın Lyon'a frikiği Nisan ayının en güzel golü seçildi

Ligue 1'de Lille'i şampiyonluk yolunda golleriyle sırtlayan Burak Yılmaz daha önce taraftarların oylarıyla nisan ayının en iyi futbolcusu seçilmişti. Milli futbolcunun Lyon'a attığı frikik golü de yine taraftarların oylarıyla Nisan ayının en güzel golü seçildi.

Bu sezon ortaya koyduğu performansla Lille'i Fransa'da şampiyonluğa taşımaya çok yakın olan Burak Yılmaz'ı taraftarlar bir kez daha onore etti.

NİSAN AYINA DAMGA VURDU

Milli futbolcunun Lyon deplasmanında attığı müthiş frikik golü taraftarlarca Nisan ayının en güzel golü seçildi. Milli futbolcumuz aynı zamanda bu ayın en iyi futbolcusu da seçilmişti. Burak bu sezon Lille ile çıktığı 26 lig maçında 15 gol 5 asistlik performans sergiledi.