Burak Yılmaz'ın golünden sonra Fransız spiker kendinden geçti
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Burak Yılmaz'ın golünden sonra Fransız spiker kendinden geçti

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Dün akşam Lyon karşısında takımı 2-0 gerideyken 2 gol atıp, bir de asist yapan Burak Yılmaz'ın performansı Fransız spikeri kendinden geçirdi. İlk golünü frikikten kaydeden Burak, ikinci golünde ise 45 metre depar atıp ağları sarsıp takımını zafere taşıdı. 35 yaşındaki yıldızın yaptıkları da maçı anlatan Fransız spikeri şaşkına çevirdi, o esnada kayıtta olan anlatıcı neler yapacağını bilemedi ve çığlıklarla, 'Burak' diye haykırdı.

Burak Yılmaz Fransa'da gündemden düşmüyor. Olağanüstü performansıyla Lyon'u adeta tek başına yıkan Burak, Avrupa basınının manşetlerini süsledi, birçok gazetede maçın adamı gösterildi. Burak'ın maçını anlatan Fransız spikerin halleri de oyuncunun performansı gibi basında en çok konuşulan konulardan oldu.

Burak Yılmaz'ın golünden sonra Fransız spiker kendinden geçti

"BURAK! BURAK! BURAK!"

İlk golünü frikikten kaydeden Burak, ikinci golünde ise Yusuf'un aşırttığı topta 45 metre depar atarak ağları sarstı. 35 yaşındaki oyuncunun maç içinde yorgunluğa yenik düşmeyip bu performansı göstermesi, Fransız spikeri şaşkına çevirdi. Spiker bir süre sadece, "Burak Yılmaz! Burak Yılmaz! Burak Yılmaz!" diye takılı kaldı adeta. Ellerini nereye koyacağını bilemedi, heyecanı sebebiyle kendini tutamadı. Kameraya yansıyan o anlar sosyal medyanın gündemi oldu.

Burak Yılmaz'ın golünden sonra Fransız spiker kendinden geçti
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