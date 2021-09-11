Burak Yılmaz'ın golü yetmedi! Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Lille, deplasmanda Lorient'e 2-1 mağlup oldu

Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille, ligin 5. haftasında Lorient'e 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Lille, 5 puanla 10. sırada kalırken Lorient, 8 puanla 4. sıraya yükseldi.

BURAK YILMAZ VE YUSUF YAZICI İLK 11'DE BAŞLADI

Karşılaşmanın 7. dakikasında Lauriente'nin golüyle Lorient öne geçerken Lille adına beraberlik golünü penaltıdan Burak Yılmaz attı. İkinci yarının 87. dakikasında ilk golün asistini yapan Moffi'nin golüyle Lorient öne geçti ve üç puan ev sahibinin oldu. Lille'de milli futbolcular Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı maça ilk 11'de başladı.

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