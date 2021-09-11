Burak Yılmaz'ın golü yetmedi! Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Lille, deplasmanda Lorient'e 2-1 mağlup oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burak Yılmaz'ın golü yetmedi! Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Lille, deplasmanda Lorient'e 2-1 mağlup oldu

Haberler.com - Haberler | Spor

Fransa Ligue 1'de 5. haftada Lille, deplasmanda Lorient'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada Lille'in tek golü Burak Yılmaz'dan gelirken, Lorient'te ise Moffi 1 gol ve 1 asistle maça damga vurdu. Fransa'nın son şampiyonu bu sonucun ardından son 5 maçta yalnızca 1 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille, ligin 5. haftasında Lorient'e 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Lille, 5 puanla 10. sırada kalırken Lorient, 8 puanla 4. sıraya yükseldi.

BURAK YILMAZ VE YUSUF YAZICI İLK 11'DE BAŞLADI

Karşılaşmanın 7. dakikasında Lauriente'nin golüyle Lorient öne geçerken Lille adına beraberlik golünü penaltıdan Burak Yılmaz attı. İkinci yarının 87. dakikasında ilk golün asistini yapan Moffi'nin golüyle Lorient öne geçti ve üç puan ev sahibinin oldu. Lille'de milli futbolcular Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı maça ilk 11'de başladı.

Burak Yılmaz'ın golü yetmedi! Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Lille, deplasmanda Lorient'e 2-1 mağlup oldu
Haberler.com - Spor Haberleri
Milli Takım, 55 ülke arasında 47. sıraya zor yerleşti! Faroe Adaları, San Marino gibi takımlarla yarışıyoruz

Milli Takım, 55 ülke arasında 47. sıraya zor yerleşti! Faroe Adaları, San Marino gibi takımlarla yarışıyoruz
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Uğur İbrahim Altay
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Derya Baykal
Spor Max Meyer Cristiano Nihat Özdemir Mergim Berisha Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Burak Yılmaz'ın golü yetmedi! Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Lille, deplasmanda Lorient'e 2-1 mağlup oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 00:14:38. #1.17#