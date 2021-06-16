Burak Yılmaz, etkisiz oynayan takım arkadaşı Kenan Karaman'a sert çıktı: Neden bekliyorsun
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Burak Yılmaz, etkisiz oynayan takım arkadaşı Kenan Karaman'a sert çıktı: Neden bekliyorsun

Burak Yılmaz, etkisiz oynayan takım arkadaşı Kenan Karaman'a sert çıktı: Neden bekliyorsun
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Şenol Güneş'in ilk 11'de sahaya sürdüğü Kenan Karaman, Milli Takım'daki oyunculardan en çok eleştirilen isim oldu. Kenan'ın uzun süre sahada kalmasına sosyal medyada tepki gösterildi. Kaptan Burak da Kenan'a sitem etti. Burak, "Oğlum neden bekliyorsun sen?" diye takım arkadaşına serzenişte bulundu.

Milli Takım'da sahada yer alan futbolculardan en çok eleştiriyi alan isim Kenan Karaman oldu. Maça ilk 11 başlayan ve etkisiz bir görüntü çizen Kenan'ı Şenol Güneş 75'te oyundan aldı. Kenan'ın bu kadar geç oyundan alınmasına herkes tepki gösterdi.

POZİSYON SONRASI ÇILDIRDI

Burak Yılmaz da bir pozisyon sonrası Kenan'ın tutuk oyununa sabredemedi. Kaptan, takım arkadaşına doğru, "Oğlum neden bekliyorsun sen?" diye serzenişte bulundu. Bundan sonra Kenan'ın yerine oyuna Halil Dervişoğlu girdi.

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Burak Yılmaz, etkisiz oynayan takım arkadaşı Kenan Karaman'a sert çıktı: Neden bekliyorsun - Haberler Spor
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