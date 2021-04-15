Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz ile Abdülkadir Ömür'ü Lille'de görmek istiyor

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa yürüyen Lille'in golcüsü Burak Yılmaz, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli golcü, "Türkiye'den hangi futbolcuları getirmek isterdin?" şeklindeki soruya Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür cevabını verdi.

'Kral' lakaplı Milli futbolcu Burak Yılmaz, Lille'de gösterdiği performansla Fransa'da takımını şampiyonluğa taşıyor. Fransız basınına açıklamalarda bulunan golcü futbolcu, Süper Lig'in iki Türk yıldızına çağrıda bulundu.

"NEDEN AVRUPA'YA GİTMİYORSUN?"

Türkiye'de oynarken Avrupa'nın büyük kulüplerinden teklifler aldığını belirten golcü futbolcu, "Büyük Avrupa kulüplerinden teklifler aldım ama Türkiye'de kalmaya karar verdim. Galatasaray 'da oynarken Wesley Sneijder, bana neden Avrupa'da ya da yurt dışında oynamadığımı sordu. Bunun üzerine ben de bu duyguları hissetmek istedim" diye konuştu.

İKİ TÜRK YILDIZA ÇAĞRIDA BULUNDU

Burak Yılmaz, "Türkiye'de hangi futbolcuları getirmek isterdin?" şeklindeki soruya, Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür'ün gelmesini isterdim. Özellikle Dorukhan'ın sezon sonu sözleşmesi sona eriyor" cevabını verdi.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Son olarak Lille'nin Fransa Lique 1'deki şampiyonluk şansını değerlendiren 35 yaşındaki futbolcu, "Şampiyon olmak istiyorum bunu gizleyemeyiz. Montpellier'e, Lyon'a Nice'e Lens'e, Saint-Étienne'e ve Angers'a karşı kazanmak istiyoruz. Ancak sabırlı olmalıyız ve maçları tek tek ele almalıyız. Aksi takdirde başarılı olamayız" ifadelerini kullandı.