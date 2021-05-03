Burak Yılmaz 4 büyüklerde oynadı mı? Burak Yılmaz hangi takımlarda forma giydi? Hangi takımda kaç gol attı? GS, FB, BJK, Trabzonspor'da oynadı mı?
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Burak Yılmaz 4 büyüklerde oynadı mı? Burak Yılmaz hangi takımlarda forma giydi? Hangi takımda kaç gol attı? GS, FB, BJK, Trabzonspor'da oynadı mı?

Burak Yılmaz 4 büyüklerde oynadı mı? Burak Yılmaz hangi takımlarda forma giydi? Hangi takımda kaç gol attı? GS, FB, BJK, Trabzonspor'da oynadı mı?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz, Lille takımında gösterdiği başarılardan dolayı dünya çapında büyük beğeni topladı. Bunun ardından Burak Yılmaz kaç yaşında, hangi takımlarda forma giymiştir, 4 büyüklerde oynadı mı? futbolseverler tarafından merak edildi.

Burak Yılmaz hangi takımlarda forma giymiştir? Burak Yılmaz 4 büyüklerde oynadı mı? Burak Yılmaz hangi takımlarda forma giydi? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynadı mı? Tüm detaylar haberimizde.

BURAK YILMAZ KİMDİR?

Burak Yılmaz (d. 15 Temmuz 1985, Antalya), santrfor mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giymektedir.

Bir dönem Beşiktaş'ta kalecilik yapan Fikret Yılmaz'ın oğludur ve Antalyaspor'un altyapısında futbola başlamıştır. 2006-07 sezonunda Beşiktaş'ta, 2008'de Manisaspor'da, 2009'da Fenerbahçe ve Eskişehirspor'da forma giyen Yılmaz, 2010 yılında Trabzonspor'a transfer olmuş ve 2011-12 sezonunda 33 gol ile gol kralı olmuştur. 2012 yılında Galatasaray'a transfer olmuştur. Burak Yılmaz 2012-13 sezonu Şampiyonlar ligi grup aşamasında 6 gol atarak grup aşamasında en çok gol atan Türk futbolcu olmuştur ve UEFA tarafından grup aşamasının en başarılı oyuncusu seçilmiştir. Aynı zamanda, Sergen Yalçın'dan sonra Türkiye'de dört büyüklerde forma giyen ikinci futbolcudur.

BURAK YILMAZ HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ VE KAÇ GOL ATTI?

  • 2003-2006 : Antalyaspor : 70 maçta (17 gol)
  • 2006-2008 : Beşiktaş : 39 maçta(6 gol)
  • 2008 : Manisaspor : 16 maçta(9 gol)
  • 2008-2010 : Fenerbahçe : 6 maçta(0 gol)
  • 2009 : Eskişehirspor (kiralık) : 14 maçta(1 gol)
  • 2010-2012 : Trabzonspor : 75 maçta(55 gol)
  • 2012-2016 : Galatasaray : 105 maçta(65 gol)
  • 2016-2017 : Beijing Guoan : 28 maçta(19 gol)
  • 2017-2019 : Trabzonspor : 32 maçta(28 gol)
  • 2019-2020 : Beşiktaş : 40 maçta(24 gol)
  • 2020- : Lille : 25 maçta (13 gol)

BURAK YILMAZ 4 BÜYÜKLERDE OYNADI MI?

Evet, Burak Yılmaz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarında forma giymiştir. Sergen Yalçın'dan sonra Türkiye'de dört büyüklerde forma giyen ikinci futbolcudur.

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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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