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Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor

Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, 2014 yılında evlenip 2018'de boşandığı ve 1 yıl önce barıştığı eski eşi İstem Atilla ile yeniden evleniyor. Yakın dostlarının araya girmesiyle yeniden barışan ünlü çift, en yakın zamanda nikah masasına oturacak.

Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
01.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:52

Beşiktaşlı yıldız futbolcu Burak Yılmaz ve 2018'de boşandığı eşi İstem Atilla'nın yeniden evlenmeye karar verdi.

Hürriyet'in haberine göre; Ulus'ta kızlarıyla birlikte yaşayan Burak Yılmaz ile İstem Atilla, karantina sonrası ikinci kez nikâh masasına oturacak.

15 Haziran 2014'te nikâh masasına oturan ve evliliklerini iki kız çocuğuyla taçlandıran çift, 6 yıl sonra yollarını ayırmıştı.

YENİ EV ALDI, KENDİ ZEVKİNE GÖRE YENİDEN YAPTIRIYOR

Başta Emre Belözoğlu olmak üzere, yakın dostlarının araya girmesiyle bir yıl sonra barışan Yılmaz ve Atilla, yeniden aynı evde yaşamaya başlamıştı. Ailesi için Acarkent'ten bir ev alan Burak Yılmaz, şimdilerde evi kendi zevklerine göre yeniden yaptırıyor.

Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor

Tadilatı biter bitmez yeni yuvalarına taşınacak olan çift, en yakın zamanda da nikâh masasına oturarak, ilişkilerine resmiyet kazandıracak.

TAZMİNATI ÖDEMEYİNCE İCRALIK OLMUŞLARDI

Yılmaz ile İstem Atilla'dan şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle 2018'de boşanmıştı. Mahkeme, ünlü futbolcunun eşine 1.3 milyon lira tazminat ve aylık 10 bin lira nafaka ödemesine karar vermişti. Ödemeleri yapmadığı öne sürülen Yılmaz ile Atilla bu olayın ardından bir de icralık olmuştu.

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