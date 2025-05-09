Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 35. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre 9 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Rams Başakşehir- Fenerbahçe maçında hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Burak Pakkan kimdir? Hakem Burak Pakkan hangi takımlı (Başakşehir Fenerbahçe )?

BURAK PAKKAN KİMDİR?

Burak Pakkan, hakemlik kariyerine 2008 yılında başlamış olup, 2012 yılında bölgesel yardımcı hakem olarak terfi etmiştir. 2013 yılından itibaren 3,5 dönem boyunca bölgesel hakem olarak görev yapmış, 2016 yılında C Klasman hakemliğine, 2017 yılında ise MHK'nin düzenlediği Yetenekli Genç Hakem Kampı'na katılarak B Klasman hakemi olmuştur. 2018 yılında 1. Lig'de hakemlik yapmaya başlamış ve 2020 yılında Süper Lig'de görev almaya başlamıştır.

Burak Pakkan'ın tuttuğu takıma ilişkin açıklama bulunmuyor.

FENERBAHÇE KARNESİ

Burak Pakkan, Fenerbahçe maçını bir kez yönetti. 2 Şubat 2025 tarihinde oynanan ve sarı lacivertlilerin 3-2 kazandığı Rizespor maçında 8 sarı kart, 1 tane ikinci sarı karttan kırmızı kart, 1 de kırmızı kart çıkarken bir kez de penaltı kararı alındı.