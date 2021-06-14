Burak'ın sesi soyunma odasını inletti! İtalya yenilgisi sonrası yaptığı motivasyon konuşması ortaya çıktı

İtalya'ya 3-0 kaybeden A Milli Takım'da Burak Yılmaz, soyunma odasında yaptığı konuşmayla takım arkadaşlarının moralini yerine getirdi. Galler maçı için takımı motive eden Burak, "Hepiniz başınızı yerden kaldırın. Bir an önce toparlanıp, Galler ve İsviçre maçlarını kazanmamız gerekiyor. Bize yakışan budur" ifadelerini kullandı.

EURO 2020'ye İtalya karşısında aldığı 3-0'lık yenilgiyle başlayan A Milli Takım'da karşılaşma sonrasında büyük üzüntü vardı. Takımın en tecrübeli ismi Burak Yılmaz'ın üzgün olan takım arkadaşlarına soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı.

"HEPİNİZ BAŞINIZI YERDEN KALDIRIN"

İtalya maçını geride bırakmaları gerektiğine vurgu yapan Burak Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Bu sonuç bize hiç yakışmadı. Ancak biz turnuvalarda her zaman büyük sürprizlere imza atmış ülkeyiz. İtalya maçı artık geride kalmak. Ülkemizi gururlandırmak için buradayız. Hepiniz başınızı yerden kaldırın. Bir an önce toparlanıp, Galler ve İsviçre maçlarını kazanmamız gerekiyor. Bize yakışan budur." Kaptanın konuşmaları sonrasında ayağa kalkan Ay-Yıldızlı oyuncular; Galler ve İsviçre maçı öncesinde galibiyet sözü verdi.