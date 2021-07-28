Burak Elmas, "Türk oyuncularımız yetişsin ama bu yabancı sınırıyla olmaz"
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Burak Elmas, "Türk oyuncularımız yetişsin ama bu yabancı sınırıyla olmaz"

Burak Elmas, 'Türk oyuncularımız yetişsin ama bu yabancı sınırıyla olmaz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Bizim düşüncemiz, Türk oyuncularımız yetişsin ama bu yabancı sınırıyla olmaz" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Bizim düşüncemiz, Türk oyuncularımız yetişsin ama bu yabancı sınırıyla olmaz" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Ankara'da bir otelde düzenlenen TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu. Verilen kararlara olumlu baktığını belirten Elmas, atılacak çok adım olduğunu da aktardı.

"TFF, Kulüpler Birliği birlikte çalışarak son anda da olsa bir irade gösterildi"

Galatasaray Başkanı bugün önemli bir konuda bir ilerleme yaşandığını belirterek, "TFF, Kulüpler Birliği birlikte çalışarak son anda da olsa bir irade gösterildi. Delegelerde bunu genel kurulda onaylayarak devrim niteliğinde tarihi bir karar alındı. Bugün mutluyuz. 'Yeter mi? Hayır.' Daha önümüzde çözmemiz gereken çok sorun var. Kişiler bazında yapılan müdahalelerin hiçbir işe yaramadığını gördük" şeklinde konuştu.

"Birinci şart Süper Lig A.Ş.'nin kurulmasıydı"

Başkan Burak Elmas, "Kulüpler Birliği olarak yeni bir seçim yaptık. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun adaylığı kabul etmesinin birinci şartı Süper Lig A.Ş.'nin kurulmasıydı. Federasyon da bugün beyan ettiği iradeyi arkasına koyarsa ümit ediyorum ki önümüzdeki sezonun başlangıcını düzgün bir şekilde Süper Lig takımlarının değerinin artmasına yönlendirebildiği şekilde ligi başlatabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Denetleme görevinin tüm takımlara eşit yapması gerekiyor"

Başkan Elmas, "Artık federasyonun denetleme görevinin tüm takımlara eşit yapması gerekiyor. Harcama limiti ile ilgili bir sorun varsa baştan tartışılmalı fakat limit belirlendikten sonra her takımın eksiksiz denetlenmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"Türk oyuncularımız yetişsin ama bu yabancı sınırıyla olmaz"

Elmas, yabancı konusunda da görüşlerini aktararak, şunların söyledi:

"Yabancı limiti konusundaki bizim tepkimiz iki konudaydı. Birinci tepkimiz, Kulüpler Birliği iradesine rağmen böyle bir karar alınmasıydı. Türk sporundaki ciddi problemler yumağını sadece yabancı oyuncu sınırı getirerek çözüleceğini düşünmek son derece basit ve sonuca yönelik olmayan bir düşünce tarzıdır. Bizim düşüncemiz, Türk oyuncularımız yetişsin ama bu yabancı sınırıyla olmaz. Altyapıda kaynak ayırmak, profesyonel bir şekilde bu oyuncuları eğitmek ve daha sonra A takımına şans vermektir." - ANKARA

Burak Elmas, 'Türk oyuncularımız yetişsin ama bu yabancı sınırıyla olmaz'
Burak Elmas, 'Türk oyuncularımız yetişsin ama bu yabancı sınırıyla olmaz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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