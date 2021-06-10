Burak Elmas'tan 1 milyonluk protesto! Yönetimin istediği parayı verip, ekrana çıkmayacak

Galatasaray, başkan adaylarının GS TV ve YouTube kanalında kampanyalarını tanıtabilmesi için kulübe 500 bin TL bağışlamaları gerektiğini açıklamıştı. Bunun üzerine adaylardan Burak Elmas, amatör şubelerde kullanılmak üzere 1 milyon TL'lik bloke çeki kulübe iletti ve yönetimi protesto ederek ekranlara çıkmayacağını belirtti. Elmas yaptığı açıklamada, "Seçildiğimiz taktirde, kadim Galatasaray değerlerini her fırsatta paraya tahvil eden, yakışıksız zihniyete son vermek ilk görevimizdir" dedi.