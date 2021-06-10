Burak Elmas'tan 1 milyonluk protesto! Yönetimin istediği parayı verip, ekrana çıkmayacak
Galatasaray, başkan adaylarının GS TV ve YouTube kanalında kampanyalarını tanıtabilmesi için kulübe 500 bin TL bağışlamaları gerektiğini açıklamıştı. Bunun üzerine adaylardan Burak Elmas, amatör şubelerde kullanılmak üzere 1 milyon TL'lik bloke çeki kulübe iletti ve yönetimi protesto ederek ekranlara çıkmayacağını belirtti. Elmas yaptığı açıklamada, "Seçildiğimiz taktirde, kadim Galatasaray değerlerini her fırsatta paraya tahvil eden, yakışıksız zihniyete son vermek ilk görevimizdir" dedi.
Galatasaray'da seçime sayılı günler kala Burak Elmas'ın mevcut yönetimi protesto etme biçimi gündeme damga vurdu.
500 BİN TL BAĞIŞLAYAMAYAN EKRANA ÇIKAMIYOR
Sarı-Kırmızılılar'ın resmi internet sitesinden dün yapılan paylaşımda, "17 Kasım 2020 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı gereği, Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yarışacak başkan adayları, kulübümüze 500 bin TL bağışta bulunmaları karşılığında Galatasaray Televizyonu'nda ve YouTube üzerinden adaylıklarıyla ilgili program yapabileceklerdir" denildi.
"YAKIŞIKSIZ ZİHNİYETE SON VERMEK İLK GÖREVİMİZDİR"
Bu duyuruyu sosyal medya hesabından paylaşan Burak Elmas, "Seçildiğimiz taktirde, kadim Galatasaray değerlerini her fırsatta paraya tahvil eden, yakışıksız zihniyete son vermek ilk görevimizdir. Galatasaray'ın yönetici koltukları da, mecraları da satışa çıkarılamaz, populist söylemlere ve eylemlere alet edilemez. Bu vesile ile, seçim sonrası yeni yönetim tarafından, sadece amatör şube giderlerinde kullanılmak üzere, 1 milyon liralık bloke çeki Divan Kurulu Başkanlığı'na derhal iletiyor ve bahsi geçen yayına bu zihniyeti protesto etmek amacı ile katılmayacağımızı beyan ediyoruz" ifadelerini kullandı.