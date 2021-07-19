Burak Elmas, Ghezzal iddialarını doğruladı: Görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz
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Burak Elmas, Ghezzal iddialarını doğruladı: Görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas düzenlediği basın toplantısında görevde geçirdiği 1 aylık dönemini değerlendirdi. Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği Rachid Ghezzal için Galatasaray'ın devrede olduğu iddialarına cevap veren Elmas, "Rachid Ghezzal ile görüştük. İstediğimiz her oyuncuyla görüşmeye devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Görevde geçirdiği 1 aylık süreci değerlendiren Elmas, Ghezzal transferine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

"GHEZZAL TRANSFERİ ŞU ANDA BİTMEMİŞ BİR SÜREÇ"

Burak Elmas yaptığı açıklamada, "Ghezzal ile görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz. Hocamızın o oyuncuyu arzu etmesi, maliyetinin Galatasaray'a uygun olması, oyuncunun karakterinin Galatasaray'a uygun olması... Bu üç ana kriter... Galatasaray'a en iyisini katmak için uğraşıyoruz. Ghezzal transferi şu anda bitmemiş bir süreç, açıklamadıysak bitmemiş bir süreçtir" ifadelerini kullandı.

Burak Elmas, Ghezzal iddialarını doğruladı: Görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz
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Haber Yorumları (2)
AYDEMİR ÇELİK: karakteri salatasarayda oynamaya uygunsaymış :))))))))))))))))))))))
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SÜLEYMAN EKER: Cok eskiler de oyunculari kulüpler kacirirmis bildigimiz kacirmak inanilmaz.. iyi oyuncu parayi veren kazansin :D
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Burak Elmas, Ghezzal iddialarını doğruladı: Görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz - Haberler Spor
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