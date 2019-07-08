Burak Can Yıldızlı 1 yıl daha Beşiktaş'ta

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş Sompo Japan'da uzun forvet Burak Can Yıldızlı'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Burak Can Yıldızlı 1 yıl daha Beşiktaş'ta

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş Sompo Japan'da uzun forvet Burak Can Yıldızlı'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, 25 yaşındaki Burak Can Yıldızlı'nın sözleşmesini uzattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda da Beşiktaş Sompo Japan Takımımız'ın formasını giyecek olan Burak Can Yıldızlı'ya başarılarla dolu bir sezon dileriz" denildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.