Burak Can Yıldızlı 1 yıl daha Beşiktaş'ta
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş Sompo Japan'da uzun forvet Burak Can Yıldızlı'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş Sompo Japan'da uzun forvet Burak Can Yıldızlı'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, 25 yaşındaki Burak Can Yıldızlı'nın sözleşmesini uzattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda da Beşiktaş Sompo Japan Takımımız'ın formasını giyecek olan Burak Can Yıldızlı'ya başarılarla dolu bir sezon dileriz" denildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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