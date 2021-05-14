Burak Altıparmak, kariyerinin en iyi dönemini yaşadı

Geçtiğimiz sezon genç ve altyapı oyuncu ağırlıklı olan bir kadro ile mücadele veren Bursaspor'da, deneyimli isimlerden biri olan Burak Altıparmak, performansıyla öne çıktı.

Geçtiğimiz sezon genç ve altyapı oyuncu ağırlıklı olan bir kadro ile mücadele veren Bursaspor'da, deneyimli isimlerden biri olan Burak Altıparmak, performansıyla öne çıktı.

Bir önceki sezon takıma dahil olan 30 yaşındaki orta alan oyuncusu, bu sezon özellikle gollere yaptığı katkı ile dikkat çekti. 32 lig maçına çıkan, kupada da 2 maçta görev alan Altıparmak; sezonu 2 gol ve 10 asist ile tamamladı. Takımda da en fazla asist yapan oyuncu unvanını yakalayan deneyimli futbolcu, aynı zamanda 3 bin 6 dakika oyunda kalarak; en fazla süre alan isim de oldu.

TAKIMIN ASİST KRALI OLDUBurak Altıparmak, bu sezon sergilediği performans ile kariyerinin de hücumsal anlamda en verimli sezonunu geride bıraktı. Türkiye'deki kariyerinde TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplamda 196 maça çıkan Altıparmak, 4 kez gol sevinci yaşarken bunların 3'ü de Bursaspor formasıyla gerçekleşti.GOLE KATKISINI 4 KATINA ÇIKARDI

Daha önceki en verimli sezonunu 2012/13 döneminde, Almanya 4. Ligi'ndeki Berliner AK 07 ekibiyle yaşayan Altıparmak, 7 golünün yanı sıra bir asist ile toplamda 8 gole katkıda bulunmuştu. Bir önceki sezon da Bursaspor formasıyla, 26 maçta bir gol ve 2 asist gerçekleştiren deneyimli oyuncu, özellikle gole katkısını bu sezon 4 katına çıkartmış oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL