Bulutbroker Müşterisi Doğuş Yayın Grubu, Deneyimlerini Aktardı

Doğuş Yayın Grubu Teknolojik Hizmetler Genel Müdürü Barış Özbey, Doğuş Yayın Grubu'nun BulutBroker'ın müşterisi olması ile ilgili deneyimlerini Wise TV'ye aktardı.

Bir medya kurumu olarak hızlı bir şekilde veri ürettiklerini ve bu yüzden de verimliliğe odaklandıklarını, alternatif çözüm olarak da BulutBroker'ı gördüklerini belirten Özbey, olmazsa olmaz güvenlik ihtiyaçlarını BulutBroker'ın ölçeklenebilir bir şekilde çözdüğünü ifade etti.