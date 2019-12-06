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Bulgaristan’ın en zor projesine Türk imzası

Bulgaristan'da 'en zor proje' olarak ünlenen Elin Pelin-Vakarel Demiryolu Hattı ihalesini Cengiz İnşaat-Duygu Mühendislik İş Ortaklığı kazandı.

06.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:58
Bulgaristan’ın en zor projesine Türk imzası

'da 'en zor proje' olarak ünlenen Elin Pelin-Vakarel Demiryolu Hattı ihalesini Cengiz İnşaat-Duygu Mühendislik İş Ortaklığı kazandı. Zorlu bir zeminde planlanan ve dünyada sayılı firmaların üstesinden gelebileceği iş olarak görülen projenin ihale bedeli ise 255 milyon euro.

Kaynak: Dunya.com

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