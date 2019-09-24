Bülent Yavuz: Suat Arslanboğa MHK için hayal kırıklığı oldu

24.09.2019 08:00

Beşiktaş-Başakşehir maçı hakem yönetimi açısından olumlu geçmedi. Sezon öncesi MHK Başkanı sayın Zekeriya Alp hakemlere, "Sizden sahada dik durmanızı rica ediyorum. Buna dikkat etmeyene biz de dikkat etmeyiz" dedi.



Suat Arslanboğa dün şansını iyi kullanmamakla kalmayıp, başkanın güvenini de kaybetti. Maçın ilk devresinde futbol yoktu. İtme, tutma, çekme el kol hareketleri vb. gibi hoş olmayan görüntüler fazlaydı. Hakem de buna uydu. Maçı kontrol edemedi ve disiplini sağlayamadı. Pozisyonlara gelince...



1- Burak Yılmaz ve Mahmut Tekdemir'in sarı kartları tolere edilebilirdi.



2- 22. dakikada Lajic'in eline gelen top penaltı değidi. Devam kararı doğruydu.



3- Ljajic'in hakeme fiili müdahalesi affedilmemeliydi. Kırmızı kart çıkmalıydı.



4- 45+1'de Douglas, kendisinden sıyrılan Gulbestran'ı yaka paça indirdi. Bariz gol şansını engellediği için kırmızı kart görmeliydi. İlk devreyi bitirip VAR incelemesini beklememesi hataydı.



5- 81'de Burak'ın çekilmesi net penaltıydı. VAR penaltı verdi. Hakemin net görüş açısı içindeydi. Kendisi vermeliydi. Neticede Arslanboğa, MHK için hayal kırıklığı oldu. Herkes hakemi affedebilir ama MHK Başkanı affetmez.