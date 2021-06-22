Bülent Uygun, tatil yaptığı oteli protesto eden çevrecilere ağzına geleni söyledi
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Bülent Uygun, tatil yaptığı oteli protesto eden çevrecilere ağzına geleni söyledi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahil arazisinin ünlü bir otel tarafından işgal edildiği iddiasıyla açılan davayı kazanan Bodrumlu çevreciler ve STK'lar sahilde açıklama yaptı. O sırada otelde tatil yapan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, çevrecilere sert tepki gösterdi. Çevrecilerin üzerine yürüyen Uygun, "Bir huzur bırakmadınız kahvaltı yapalım, gidin eyleminizi başka yerde yapın" ifadelerini kullandı.

Muğla'da tatil yapan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, kaldığı oteli protesto eden çevrecilere sert tepki gösterdi. Kızı ve eşinin yanında çevrecilerin üzerine yürüyen Uygun'u kimse yatıştıramadı.

"YAPTIN AÇIKLAMAYI, YÜRÜ GİT!"

Bülent Uygun çevrecilerin kendisine sert tepki göstermesi üzerine çılgına döndü, sert tartışmalara girdi. Uygun'un çevrecilere yönelik, "Burada böyle kalabalık duramazsınız. Bende sizden rahatsızım. Ne kabarıyorsun? Burası dağ başı mı? Boş boş konuşuyorsun, yürü. Başkasının yerini işgal ediyorsunuz. Terbiyesizler. Hangi belediye yapmadıysa git ona söyle, görevini yapmayan belediyeye söyle. Buraya gelmişsiniz oteli işgal ediyorsunuz. Git belediyeye şikayet et. Hadi kardeşim hadi yürü, baba hadi. Gelmiş bir de bana terbiyesiz diyor. Yürü! Benim eski halimi biliyormuş. Açıklama yaptınız mı? Çıkın gidin. Gidin belediyeye, bilmem kime şikayet edin ben burada müşteriyim. Kendinize göre protesto yapıyorsunuz. Ne güzel dünya be. Yaptın açıklamayı yürü git, git belediyeye şikayet et, yürü git lan be. Konuşmayın be" ifadelerini kullandı.

Bülent Uygun, tatil yaptığı oteli protesto eden çevrecilere ağzına geleni söyledi
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