Bülent Sağlam, İstanbul'da dev dövüş galasına hazırlanıyor

06.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:42

Avrupa'nın en büyük dövüş spor kulüpleri arasında yer alan Iron Fist Gym (Demir Yumruk) ve Vendetta Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Sağlam, 11 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da dev bir dövüş galasına imza atmak için hazırlıklarının son aşamasına geldi.



Vendetta 21 isimli galada dünyanın dört bir yanından gelecek olan efsane sporcular sahne alacak. Galaya şimdiden büyük bir ilgi olduğu ifade edildi. Balator Organizasyon ile sözleşmesi olan Sabriye Şengül, seyircilerin büyük isteği üzerine özel izinle ringe çıkacak. Çok sayıda yıldız sporcunun eldiven giyeceği gecede Şengül'ün yanı sıra, Yusuf Karakaya da katılacak.



Bülent Sağlam: "Hedefimiz ülkemizdeki sporcuları dünyaya tanıtmak"



Galanın organizatörü Bülent Sağlam, hedeflerinin Türk sporcularını dünya ringleriyle tanıştırmak olduğunu vurgulayarak, "Türk sporcuların Avrupa ve oradan da dünyaya yollarını açmak istiyoruz. Çünkü bizim organize ve okulumuzun temeli Avrupa'da yer alıyor, bu yüzden tüm Avrupa dövüş sporları camiası karşılaşmalarımızı ve çıkardığımız sporcuları yakinen takip ediyor. Bu da sporcuların kendilerini sergileme ve tanıtmaları için verimli bir platform oluşturuyor. Ayrıca tabii ki, vatanımıza olan tutkumuz, sevgimiz de bizi ülkemizi ön plana çıkarmak için motive ediyor. Ülkemiz için elimizden geleni yapmak istiyoruz. İlerleyen dönemlerde daha büyük projelerle ülkemizin dünyaya tanıtımını sağlamak ve buradaki sporcuların gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Galamızı izlemek için yurt dışından 200'ün üzerinde seyirci gelecek. Biz bunu ilerleyen yıllarda binlerce seyirciye çıkararak ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.



Vedat Alyaz: "Dev isimler İstanbul'u sallayacak"



Gecede birbirinden başarılı isimlerin kıran kırana mücadele vereceğini belirten Vendetta Organizasyon Basın Danışmanı Vedat Alyaz, "Demir Yumruk'un Avrupa'da isim yapmış olan sporcularından Vahit İpek, İbo Aslan, Atilla Uçar, Fatih Aktaş'ın yanı sıra ülkemizin başarılı isimlerinden Samet Keser, Okan Bitane, Erdem Taha Dinçer, Kenan Günaydın, Yunus Emre Şahbaz, Sinan Çağla, Enes Tetik, Recep Gültekin, Adem Kabak, Ensar Akbayır, Aykut Tonkal, Ramazan Çapalar, Ziya Uzunbia ve Ercan Demircan mücadele edecek. Tüm İstanbul'u bu önemli galaya gelerek, nefes kesen karşılaşmalar sırasında sporcularımızı desteklemelerini ve tezahüratlarıyla motive etmelerini bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA