Buket Gülübay yeniden VakıfBank'ta
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Buket Gülübay yeniden VakıfBank'ta

Buket Gülübay yeniden VakıfBank'ta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz iki sezon Sistem 9 Yeşilyurt'ta kiralık olarak forma giyen Buket Gülübay'ı yeniden kadrosuna kattı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz iki sezon Sistem 9 Yeşilyurt'ta kiralık olarak forma giyen Buket Gülübay'ı yeniden kadrosuna kattı. VakıfBank altyapısından yetişen genç oyuncu, 2 sezonun ardından yeniden sarı-siyahlı formayı giyecek.

2020-2021 sezonunu Sultanlar Ligi ve Kupa Voley'de şampiyon olan, CEV Şampiyonlar Ligi'ni ise gümüş madalyayla tamamlayan VakıfBank Spor Kulübü, transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz iki sezonu kiralık olarak Sistem 9 Yeşilyurt forması giyerek geçiren pasör Buket Gülübay 2 sezonun ardından VakıfBank'a döndü. Gülübay, VakıfBank formasıyla 2018-2019 sezonunda bir FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu, bir Türkiye Ligi şampiyonluğu ve bir CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü kazanmıştı.

Buket Gülübay kimdir?

28 Şubat 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Buket Gülübay, voleybola 12 yaşında VakıfBank altyapısında başladı. VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde şampiyonluk yaşayan Buket Gülübay, sonrasında Bahçelievler Voleybol Kulübü'nde kiralık olarak forma giydi. Aynı sezonun sonunda VakıfBank Genç Takımı'yla bir kez daha Türkiye şampiyonluğu sevinci yaşayan genç oyuncu, Yıldız Milli Takımı'yla dünya dördüncülüğü, Balkan Kupası ve EYOF şampiyonluğu yaşadı ve Genç Milli Takım'ın Avrupa üçüncüsü ve dünya dördüncüsü olan kadrosunda yer aldı. 2018'de VakıfBank A Takımı'na yükselen Gülübay, sarı-siyahlı ekipte bir FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu, bir Türkiye Ligi şampiyonluğu ve bir CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü yaşadı. Bu başarıların ardından Sistem 9 Yeşilyurt'ta kiralanan Buket Gülübay, 2021 CEV Challenge Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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