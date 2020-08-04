HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Buhar istasyonlu Arzum Steamforce kıyafetlere güçlü dokunuş sağlıyor

Arzum, Steamforce buhar istasyonlu ütü ile iddiasını yeniden ortaya koyarken, ofis ve okul kıyafetleri tek bir dokunuşla kusursuz bir görünüme ulaşıyor.

Buhar istasyonlu Arzum Steamforce kıyafetlere güçlü dokunuş sağlıyor
04.08.2020 10:25 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:28

Arzum, Steamforce buhar istasyonlu ütü ile iddiasını yeniden ortaya koyarken, ofis ve okul kıyafetleri tek bir dokunuşla kusursuz bir görünüme ulaşıyor.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, zahmetsiz ve kolay bir ütüleme deneyimine davet eden firma, yeni Steamforce buhar istasyonlu ütü ile bu yıl ofis ve okul kıyafetlerini kusursuz bir görünüme kavuşturabilecek.

Arzum Steamforce, farkını ilk dakikada göstermeye başlıyor. Sadece 1 dakikada ısınıyor ve zamandan kazandırarak ütülemeye hazır hale geliyor. Optimum Care teknolojisi ile sıcaklık ayarına gerek olmadan pamuktan ipeğe tüm kumaş türlerini ütüleyen Steamforce, Turbo Boost Teknolojisi ile de buharı en derine işleyerek kırışıklıkların ve katlı kumaşların kolaylıkla üstesinden gelmeyi sağlıyor. 5 barlık yüksek buhar basıncına ve 250 gram/dakika buhar gücüne sahip Arzum Steamforce, yüksek performans sağlıyor, ütü yapmayı keyifli hale getiriyor. Aynı zamanda, optimal seramik tabanı ile kumaş üzerinde mükemmel kayganlık ve çizilmelere karşı yüksek dayanıklılık gösteriyor.

1,5 litrelik geniş su tankı sayesinde kesintisiz bir ütüleme sağlayarak işleri daha da kolaylaştıran Steamforce buhar istasyonlu ütü, otomatik kapanma özelliği ile de evdeki güvenliği sağlıyor. Farkında olmadan gözetimsiz bırakılan ütü, 5 dakika sonra kendiliğinden kapanıyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu Dünya
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi 3. Sayfa
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı Güncel
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik 3. Sayfa
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Son dakika: Temmuzda enflasyon aylık %0,58, yıllık %11,76 arttı
Son dakika: Temmuzda enflasyon aylık %0,58, yıllık %11,76 arttı
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Şehit Esma Çevik'in babasının 'Katil yakalansın' duası kabul oldu
Şehit Esma Çevik'in babasının "Katil yakalansın" duası kabul oldu
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı
Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu
Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu
Ambulansa alınmayan genç adam acil servisi birbirine kattı, 'Dikkat çekmek için yaptım' dedi
Ambulansa alınmayan genç adam acil servisi birbirine kattı, "Dikkat çekmek için yaptım" dedi
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Güne düşüşle başlayan dolar 6,94'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,94'ten işlem görüyor
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Kırmızı reçeteli ilaç için sahte doktor kartı düzenledi, hastanede suçüstü yakalandı
Kırmızı reçeteli ilaç için sahte doktor kartı düzenledi, hastanede suçüstü yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bülent Bostanoğlu
Magazin Müge Anlı İrem Derici Şeyma Subaşı Orhan Gencebay
Spor Beto Okan Buruk Fatih Terim Mehmet Topal Servet Yardımcı
Daha Fazla Çeşme İzmir Bakan Beşiktaş
Şu an buradasınız: Buhar istasyonlu Arzum Steamforce kıyafetlere güçlü dokunuş sağlıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 10:59:58. #1.14#
title