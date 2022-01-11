Bugün maç var mı? 11 Ocak Salı maç var mı, hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar oynanacak?
Yeni yıla girilirken futbol maçları kaldığı yerden devam ediyor. Futbol severler, hangi maçlar saat kaçta başlayacak merak etti. Peki, Bugün maç var mı? 11 Ocak Salı maç var mı, hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar oynanacak? İşte tüm maçlar ve saatleri...
Bugün 11 Ocak Salı 2022 hangi maçlar olacak? Bugün futbol maçı var mı? Bugün basketbol maçları mı olacak? İşte tüm maç takvimi
11 OCAK SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
16:00 - Cezayir - Sierra Leone (CAF Afrika Uluslar Kupasi)
16:00 - Dubai - Khorfakkan (BAE Arap Körfez Ligi)
18:30 - Al Jazira - Al Wasl (BAE Arap Körfez Ligi)
18:30 - Nijerya - Mısır (CAF Afrika Uluslar Kupasi)
20:00 - VEF Riga - Dijon (FIBA Şampiyonlar Ligi)
20:30 - Olympiakos - Nesibe Aydın (Eurocup Kadınlar Play-Off)
20:45 - Fenerbahçe Beko - Olympiakos (THY Euroleague)
22:45 - Southampton - Brentford (İngiltere Premier Lig)
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