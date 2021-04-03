Bugün Hatay maçına önemli eksiklerle çıkacak Galatasaray'da, Fatih Terim'den son konuşma: Bu maçı benim için kazanacaksınız
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Bugün Hatay maçına önemli eksiklerle çıkacak Galatasaray'da, Fatih Terim'den son konuşma: Bu maçı benim için kazanacaksınız

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Bu akşam saat 18.00'de Hatay deplasmanına çıkacak Sarı-Kırmızılılılar'ın hocası Fatih Terim, öğrencilerine yolculuk öncesi moral aşıladı. Luyindama, Marcao, Yedlin, Taylan ve Emre Kılınç yok, Terim de cezası sebebiyle tribünde. Kulübede yer alamyacak deneyimli hoca, "Bu maçı benim için kazanmanızı istiyorum" dedi öğrencilerine.

Şampiyonluk yarışından geri kalmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, Hatay deplasmanına mutlak 3 puan parolasıyla çıkarken, üst üste gelen olumsuzluklar kara bulut getirdi. Zorlu viraj öncesi Luyindama, Marcao ve Yedlin kart cezalısı. İdmanda sakatlanan Kerem kadroda yok, Milli Takım'da koronavirüse yakalanan Taylan ve Emre Kılınç da yer alamıyor. Terim de cezası sebebiyle tribünde. Yolculuk öncesi oyuncularıyla son bir görüşme yapan Fatih Terim, beklentilerini anlattı.

"ASLANLAR GİBİ OYNAYACAĞIZ"

Fatih Terim, "Üst üste sakatlıklar, cezalar yaşadık. Ben de yanınızda olamayacağım. Ama çıkıp aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Bu maçı benim için ve camiamız için kazanmalıyız. Her zaman gibi cevabımızı vermeliyiz" dedi.

"ONLAR DA KAYBEDECEK!"

Terim, sözlerini şöyle sürdürdü: Hiçbir şey bizim için bitmedi. Bu tabloyu tersine çevirir ve daha önce yaptığımız gibi son anlara lider girebiliriz. Rakiplerimiz de mutlaka puan kaybedecek. Ama önemli olan onların kayıpları değil, bizim sonuçlarımız. Kayıpsız devam etmek zorundayız. Arda Turan da hocasına galibiyet sözü verdi.

Bugün Hatay maçına önemli eksiklerle çıkacak Galatasaray'da, Fatih Terim'den son konuşma: Bu maçı benimi için kazanın
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