Bugün G.Saray'a imza atması beklenen Aytaç ve Alpaslan'ın alacağı ücret belli oldu

Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ün Galatasaray'dan kazanacağı yıllık maaş belli oldu. İki futbolcu da 6 milyon TL'den 3'er yıllık sözleşmeye imza atacak. Bugün saat 15.00'te Türk Telekom Stadı'nda imza töreni yapılacağı öne sürüldü ancak resmi bir açıklama gelmedi.

Galatasaray, yeni sezon öncesinde ilk transferlerini açıklamaya hazırlanıyor. Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara ve Göztepe'yle sözleşme yenilemeyen Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan Sarı Kırmızlı ekibin, iki futbolcu için bugün Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenleyeceği iddia edildi ancak resmi açıklama henüz gelmedi.

Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara ve Göztepe'yle sözleşme yenilemeyen Alpaslan Öztürk ile her konuda el sıkışan Sarı Kırmızılı ekip, iki futbolcuyu toplamda 12 milyon TL'ye bitirdi. 6 milyon TL garanti ücret karşılığında üçer yıllık sözleşme imzalanacak.

MİNİMUM MALİYET

Aytaç ve Alpaslan, 15 Haziran'da Florya'da yapılacak olan yeni sezonun ilk idmanında takımla beraber olacak. 20-21 Temmuz'da, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçına çıkacak olan Galatasaray'da mevcut yönetim, eksik bölgelerin tamamlanması için minimum maliyetle takviyelerini gerçekleştirdi.

GOLE YAKIN OYUNCULAR

Kasımpaşa'da 64 resmi maçta görev alan Aytaç, 12 gol, 6 asistle skora katkı sağladı. Göztepe formasıyla toplam 76 maça çıkan Alpaslan, 13 golle skora katkı sağladı.