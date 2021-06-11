Bugün G.Saray'a imza atması beklenen Aytaç ve Alpaslan'ın alacağı ücret belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bugün G.Saray'a imza atması beklenen Aytaç ve Alpaslan'ın alacağı ücret belli oldu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ün Galatasaray'dan kazanacağı yıllık maaş belli oldu. İki futbolcu da 6 milyon TL'den 3'er yıllık sözleşmeye imza atacak. Bugün saat 15.00'te Türk Telekom Stadı'nda imza töreni yapılacağı öne sürüldü ancak resmi bir açıklama gelmedi.

Galatasaray, yeni sezon öncesinde ilk transferlerini açıklamaya hazırlanıyor. Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara ve Göztepe'yle sözleşme yenilemeyen Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan Sarı Kırmızlı ekibin, iki futbolcu için bugün Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenleyeceği iddia edildi ancak resmi açıklama henüz gelmedi.

Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara ve Göztepe'yle sözleşme yenilemeyen Alpaslan Öztürk ile her konuda el sıkışan Sarı Kırmızılı ekip, iki futbolcuyu toplamda 12 milyon TL'ye bitirdi. 6 milyon TL garanti ücret karşılığında üçer yıllık sözleşme imzalanacak.

MİNİMUM MALİYET

Aytaç ve Alpaslan, 15 Haziran'da Florya'da yapılacak olan yeni sezonun ilk idmanında takımla beraber olacak. 20-21 Temmuz'da, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçına çıkacak olan Galatasaray'da mevcut yönetim, eksik bölgelerin tamamlanması için minimum maliyetle takviyelerini gerçekleştirdi.

GOLE YAKIN OYUNCULAR

Kasımpaşa'da 64 resmi maçta görev alan Aytaç, 12 gol, 6 asistle skora katkı sağladı. Göztepe formasıyla toplam 76 maça çıkan Alpaslan, 13 golle skora katkı sağladı.

Bugün G.Saray'a imza atması beklenen Aytaç ve Alpaslan'ın alacağı ücret belli oldu
Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı
Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı
Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara için yarın imza töreni düzenleyecek
Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara için yarın imza töreni düzenleyecek
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Ali Babacan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Enis Arıkan Acun Ilıcalı Selçuk Balcı
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Aziz Yıldırım Roland Garros Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bugün G.Saray'a imza atması beklenen Aytaç ve Alpaslan'ın alacağı ücret belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 12:59:38. #1.13#

title