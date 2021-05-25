SPOR Bucaspor 1928, Play-Off şampiyonluğunu kutladı

Skandal videoyla ilgili konuşan Başakşehir Belediye Başkanı'ndan tepki: Her şey planlanmış

SPOR Bucaspor 1928, Play-Off şampiyonluğunu kutladıOnur ATIŞ - Ahmet Turan ALTAY / İZMİR, (DHA) - Misli.com 3'üncü Lig Play-Off finalinde Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda İskenderun Futbol Kulübü'nü penaltılarla yenip 2'nci Lig'e yükselen Bucaspor şampiyonluğunu kutladı.

SPOR Bucaspor 1928, Play-Off şampiyonluğunu kutladı

Onur ATIŞ - Ahmet Turan ALTAY/ İZMİR, (DHA) - Misli.com 3'üncü Lig Play-Off finalinde Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda İskenderun Futbol Kulübü'nü penaltılarla yenip 2'nci Lig'e yükselen Bucaspor şampiyonluğunu kutladı.

Sarı-lacivertliler, üstü açık otobüsle saat 19.30'da Kaynaklar Tesisleri'nde hareket etti. Taraftarlarıyla 2'nci Lig coşkusunu tezahüratlarla ve meşalelerle kutlayan futbolcular ve teknik ekip kısa bir ilçe turunun ardından Cemil Şeboy Tesisleri'ne geldi. Cemil Şeboy Tesisleri'nde hazırlanan platformda kupayla birlikte konser etkinliğine katılan takım büyük coşku yaşadı. Konser gösterisi ve yemeğin ardından sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kısa süren program sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı